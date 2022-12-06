У Києві стартує продаж новорічних ялинок: коли і де можна придбати дерева
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Києві новорічні ялинки почнуть продавати з 15 грудня. Про це УНН повідомляє із посиланням на повідомлення Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Деталі
Триватимуть сезонні ярмарки до 31 грудня 2022 року.
Департамент визначив адреси проведення сезонних ярмарків з продажу натуральних хвойних дерев у місті. Ярмарки відбуватимуться у всіх районах столиці.
Усього визначено понад півтори сотні місць продажу ялинок. Із повним переліком адрес можна ознайомитися за посиланням.
Додамо
Держлісгоспи поступово запускають продаж ялинок в різних регіонах. У Держлісагентстві розповіли, що термін вирощування новорічних ялинок 4 – 8 років, тоді як зазвичай дереву потрібно 60 років та більше.