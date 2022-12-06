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В Киеве стартуют продажи новогодних елок: когда и где можно приобрести деревья

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Киеве новогодние елки начнут продавать с 15 декабря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Детали

Продлятся сезонные ярмарки до 31 декабря 2022 года.

Департамент определил адреса проведения сезонных ярмарок по продаже хвойных деревьев в городе. Ярмарки будут проходить во всех районах столицы.

Всего определено более полутора сотен мест продажи елок. С полным перечнем адресов можно ознакомиться по ссылке.

Добавим

Гослесхозы постепенно запускают продажу елок в разных регионах. В Гослесагентстве рассказали, что срок выращивания новогодних елок 4–8 лет, тогда как обычно дереву нужно 60 лет и более. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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