В Киеве стартуют продажи новогодних елок: когда и где можно приобрести деревья

Детали

Продлятся сезонные ярмарки до 31 декабря 2022 года.

Департамент определил адреса проведения сезонных ярмарок по продаже хвойных деревьев в городе. Ярмарки будут проходить во всех районах столицы.

Всего определено более полутора сотен мест продажи елок. С полным перечнем адресов можно ознакомиться по ссылке.

Добавим

Гослесхозы постепенно запускают продажу елок в разных регионах. В Гослесагентстве рассказали, что срок выращивания новогодних елок 4–8 лет, тогда как обычно дереву нужно 60 лет и более.