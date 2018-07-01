У Києві рятувальники дістали тіло чоловіка з озера на території парку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Столичні рятувальники дістали тіло чоловіка з озера на території парку Партизанської слави. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Києві.
“1 липня о 18:30 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшла інформація про те, що в озері на території парку Партизанської слави знаходиться тіло людини”, — вказано у повідомленні.
На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві, які прибувши до місця трагедії, відразу ж розпочали пошуки тіла потопельника. За допомогою водолазного спорядження рятувальники дістали тіло чоловіка 1994 року народження та передали його правоохоронним органам. Тіло знаходилось на відстані 10 м від берега на глибині 3 м.
Причини трагедії встановлюють правоохоронні органи.
Як повідомляв УНН, через потоп у Чернігові у гуртожитку розмістили 26 осіб.