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У Києві рятувальники дістали тіло чоловіка з озера на території парку

У Києві рятувальники дістали тіло чоловіка з озера на території парку

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Столичні рятувальники дістали тіло чоловіка з озера на території парку Партизанської слави. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Києві.

“1 липня о 18:30 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшла інформація про те, що в озері на території парку Партизанської слави знаходиться тіло людини”, — вказано у повідомленні.

На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві, які прибувши до місця трагедії, відразу ж розпочали пошуки тіла потопельника. За допомогою водолазного спорядження рятувальники дістали тіло чоловіка 1994 року народження та передали його правоохоронним органам. Тіло знаходилось на відстані 10 м від берега на глибині 3 м.

Причини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомляв УНН, через потоп у Чернігові у гуртожитку розмістили 26 осіб.

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