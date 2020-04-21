У Києві робочий тиждень почався з заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Станом на 8:35 у Києві на частині вулиць спостерігається значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть проспект Перемоги, бульвар Тараса Шевченка, проспект Леся Курбаса, вулиця Сім’ї Сосніних, Велика Окружна дорога, проспект Академіка Глушкова, Голосіївський проспект, вулиця Набережно-Хрещатицька, вулиця Олени Теліги, проспект Героїв Сталінграда та вулиця Автозаводська.
Також ускладнено рух на вулиці Мостицькій, вулиці Вишгородській, вулиці Щусєва, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Валерія Лобановського та вулиці Крутогірній.
На лівому березі незначне ускладнення руху на проспекті Миколи Бажана, проспекті Соборності, проспекті Юрія Гагаріна та Броварському проспекті.
Ускладнено рух Південним та Русанівським мостом, а також мостом Патона.
Нагадаємо, у Києві спостерігалася поступова нормалізація якості атмосферного повітря.