В Киеве рабочая неделя началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. По состоянию на 8:35 в Киеве на части улиц наблюдается значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит проспект Победы, бульвар Тараса Шевченко, проспект Леся Курбаса, улица Семьи Сосниных, Большая Окружная дорога, проспект Академика Глушкова, Голосеевский проспект, улица Набережно-Крещатицкая, улица Елены Телиги, проспект Героев Сталинграда и улица Автозаводская.
Также затруднено движение на улице Мостицкой, улице Вышгородской, улице Щусева, улице Юрия Ильенко, улице Валерия Лобановского и улице Крутогорная.
На левом берегу незначительное затруднение движения на проспекте Николая Бажана, проспекте Соборности, проспекте Юрия Гагарина и Броварском проспекте.
Затруднено движение по Южному и Русановскому мостам, а также мосту Патона.
Напомним, в Киеве наблюдалась постепенная нормализация качества атмосферного воздуха.