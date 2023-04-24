У Києві п'яний водій збив військового Нацгвардії, чоловіка затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Києві п'яний водій на Audi збив військового Національної гвардії. Чоловіка затримали. У потерпілого перелом ніг. Про це повідомила журналісту УНН речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.
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На запитання, чи чоловік збив військового Національної гвардії у Києві, Гірдвіліс відповіла: «Так, його затримано. Проти нього розпочато кримінальне провадження за ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння – ред.). Перебував у стані алкогольного сп'яніння, кермував автомобілем Audi».
За її словами, військовий наразі перебуває у лікарні.
«Нам відомо про перелом ніг», - сказала Гірдвіліс.
В соціальних мережах повідомляють, що нетверезий водій за 5 хвилин до комендантської години на швидкості рухався трасою. Він не зупинився перед блокпостом і збив військового Національної гвардії.
Також повідомляють, що у військового численні переломи та втрата пам'яті.
Доповнення
Священника УПЦ (МП) Ігоря Слободяна, який 2 квітня побив колишнього військового Артура Ананьєва у Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького, правоохоронці оголосили у розшук.