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В Киеве пьяный водитель сбил военного Нацгвардии, мужчину задержали

В Киеве пьяный водитель сбил военного Нацгвардии, мужчину задержали

Киев • УНН

 • 802833 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Киеве пьяный водитель на Audi сбил военного Национальной гвардии. Мужчину задержали. У пострадавшего перелом ног. Об этом сообщила журналисту УНН пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Детали

На вопрос, сбил ли мужчина военного Национальной гвардии в Киеве, Гирдвилис ответила: «Да, он задержан. Против него начато уголовное производство по ст. 286-1 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения – ред.). Находился в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Audi».

По ее словам, военный сейчас находится в больнице.

«Нам известно о переломе ног», - сказала Гирдвилис.

В социальных сетях сообщают, что нетрезвый водитель за 5 минут до комендантского часа на скорости двигался по трассе. Он не остановился перед блокпостом и сбил военного Национальной гвардии.

Также сообщают, что у военного многочисленные переломы и потеря памяти.

Дополнение

Священника УПЦ (МП) Игоря Слободяна, который 2 апреля избил бывшего военного Артура Ананьева в Свято-Покровском кафедральном соборе Хмельницкого, правоохранители объявили в розыск.

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