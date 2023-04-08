Священника, який побив військового у Хмельницькому, оголосили в розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Священника УПЦ (МП) Ігоря Слободяна, який 2 квітня побив колишнього військового Артура Ананьєва у Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького, правоохоронці оголосили у розшук, передає УНН.
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Відповідна інформація опублікована у розділі "Розшук" на сайті МВС у категорії "особа, яка переховується від органів досудового розслідування".
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