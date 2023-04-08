Священника, який побив військового у Хмельницькому, оголосили в розшук

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Відповідна інформація опублікована у розділі "Розшук" на сайті МВС у категорії "особа, яка переховується від органів досудового розслідування".

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Під час недільного богослужіння в Хмельницькому кафедральному соборі УПЦ МП стався інцидент: конфлікт між чоловіком у військовій формі, священнослужителями храму та деякими вірянами.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом побиття військового в одному із храмів міста Хмельницького.