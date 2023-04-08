Священника, который избил военного в Хмельницком, объявили в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Священника УПЦ (МП) Игоря Слободяна, который 2 апреля избил бывшего военного Артура Ананьева в Свято-Покровском кафедральном соборе Хмельницкого, правоохранители объявили в розыск, передает УНН.
Детали
Соответствующая информация опубликована в разделе "Розыск" на сайте МВД в категории "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования".
Ранее
Во время воскресного богослужения в Хмельницком кафедральном соборе УПЦ МП произошел инцидент: конфликт между мужчиной в военной форме, священнослужителями храма и некоторыми верующими.
Правоохранители открыли производство по факту избиения военного в одном из храмов города Хмельницкого.