У Києві протягом минулої доби не зафіксували смертельних випадків від COVID-19, захворіло понад 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 245 хворих на коронавірус. Летальних випадків від вірусу немає. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 137 жінок віком від 19 до 85 років та 94 чоловіки віком від 19 до 80 років. А також 5 дівчаток віком від 4 до 15 років та 9 хлопчиків від 10 місяців до 15 років.
До лікарень столиці госпіталізували 63 хворих на коронавірус. А також 19 осіб із підозрою на коронавірусну інфекцію та пневмоніями. Одужали протягом минулої доби 187 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 77, у Святошинському – 51 та в Дарницькому районі – 36 випадків.
Загалом, із початку пандемії, в Києві від коронавірусу померли 5 264 людини. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 221 828. Подолали вірус 214 393 мешканці столиці.
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