В Киеве за прошедшие сутки не зафиксировали смертельных случаев от COVID-19, заболело более 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 245 больных коронавирусом. Летальных случаев от вируса нет. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 137 женщин в возрасте от 19 до 85 лет и 94 мужчины в возрасте от 19 до 80 лет. А также 5 девочек в возрасте от 4 до 15 лет и 9 мальчиков от 10 месяцев до 15 лет.
В больницы столицы госпитализировали 63 больных коронавирусом. А также 19 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 187 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 77, в Святошинском - 51 и в Дарницком районе - 36 случаев.
В общем, с начала пандемии, в Киеве от коронавируса умерли 5264 человека. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 221 828. Преодолели вирус 214 393 жителей столицы.
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