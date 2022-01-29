У Києві експрацівницю пошти підозрюють у крадіжці марок на 800 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Дарницькому районі Києва колишній співробітниці одного з відділень "Укрпошти" повідомили про підозру у крадіжці поштових марок на 800 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.
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За даними слідства, з липня до серпня 2019 року жінка, виконуючи обов’язки начальника відділення поштового зв’язку, привласнила поштові марки, які належать АТ "Укрпошта", на загальну суму приблизно 800 тисяч гривень.
Як зазначили, вкраденим експрацівниця пошти розпорядилася "на власний розсуд". Їй повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.
Триває розслідування.
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