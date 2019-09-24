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У Києві повідомили про проблеми перед початком опалювального сезону

У Києві повідомили про проблеми перед початком опалювального сезону

Київ • УНН

 • 19938 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Через відсутність кворуму КМДА перед початком опалювального сезону залишилась низка невирішених проблем. Про це повідомив на свої сторінці у Fаcebook заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, передає УНН.

"Минулого тижня Київська міська рада вчергове не змогла зібрати кворуму для проведення чергового засідання. Невирішеним є питання придбання необхідних обсягів газу та мазуту на весь зимовий період для підприємства "Київтеплоенерго". Від цього залежить чи буде тепло в наших оселях взимку", - написав Пантелєєв.

На фінальній стадії, але потребує дофінансування, довгоочікуваний проект переключення 20-ти будинків і школи від відомчих котелень до міських мереж на Татарці. Призупинена компенсація мешканцям кредитів ЖБК та ОСББ на проекти з енергозбереження, що вже реалізовані.

"Невирішеним залишається питання погашення заборгованості в заробітній платі працівникам транспортної сфери", - повідомив Петро Пантелєєв.

Також посадовець написав, що ці проблеми в КМДА змушені вирішувати в позаштатному режимі.

Раніше УНН повідомляв, що у Києві поки не планують починати опалювальний сезон.

Українські Національні Новини

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