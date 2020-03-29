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У Києві повідомили про нових пацієнтів з COVID-19: серед них лікар та 11-річна дівчинка

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У столиці зранку було зареєстровано вісім нових випадків захворювання на COVID-19 - у трьох чоловіків, чотирьох жінок та малолітньої дитини. Про це у Telegram-каналі написав міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

"Сьогоді вранці ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Захворіли: 4 жінки віком від 20 до 40 років, 11-річна дівчинка, 3 чоловіків - від 33 до 40 років. Серед них - лікар приватної клініки, що оглядав інфіковану пацієнтку, яка прибула з-за кордону", - повідомив Кличко.

З його слів, шестеро киян, які захворіли, - на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів. Крім того, по одному пацієнту госпіталізовані в Олександрівську лікарню та клінічну лікарню № 4.

"З позитивного - двоє киян, які мали захворювання на COVID-19, вилікувалися, їх виписали з Олександрівської лікарні", - додав мер Києва.

Він нагадав, що станом на ранок, вже 82 особи у Києві мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, станом на 10:00 29 березня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 418 випадків COVID-19.

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