У Києві повідомили про нових пацієнтів з COVID-19: серед них лікар та 11-річна дівчинка

КИЇВ. 29 березня. УНН. У столиці зранку було зареєстровано вісім нових випадків захворювання на COVID-19 - у трьох чоловіків, чотирьох жінок та малолітньої дитини. Про це у Telegram-каналі написав міський голова Віталій Кличко, передає УНН.