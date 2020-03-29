В Киеве сообщили о новых пациентах с COVID-19: среди них врач и 11-летняя девочка

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83860 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100119 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102308 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101588 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109561 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98184 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104425 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106408 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131371 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Киеве сообщили о новых пациентах с COVID-19: среди них врач и 11-летняя девочка

В Киеве сообщили о новых пациентах с COVID-19: среди них врач и 11-летняя девочка

Киев  •  УНН

 • 22721 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В столице утром было зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19: у троих мужчин, четырех женщин и малолетнего ребенка. Об этом в Telegram-канале написал мэр Виталий Кличко, передает УНН.

"Сегод утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины" еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели 4 женщины в возрасте от 20 до 40 лет, 11-летняя девочка, 3 мужчин - от 33 до 40 лет. Среди них - врач частной клиники, осматривал инфицированную пациентку, которая прибыла из-за рубежа", - сообщил Кличко.

По его словам, шестеро киевлян, которые заболели - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. Кроме того, по одному пациенту - госпитализированные в Александровскую больницу и клиническую больницу № 4.

"С положительного - двое киевлян, которые имели заболевания COVID-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы", - добавил мэр Киева.

Он напомнил, что по состоянию на утро, уже 82 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.

Напомним, по состоянию на 10:00 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в общем подтверждено 418 случаев COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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