В Киеве сообщили о новых пациентах с COVID-19: среди них врач и 11-летняя девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В столице утром было зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19: у троих мужчин, четырех женщин и малолетнего ребенка. Об этом в Telegram-канале написал мэр Виталий Кличко, передает УНН.
"Сегод утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины" еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели 4 женщины в возрасте от 20 до 40 лет, 11-летняя девочка, 3 мужчин - от 33 до 40 лет. Среди них - врач частной клиники, осматривал инфицированную пациентку, которая прибыла из-за рубежа", - сообщил Кличко.
По его словам, шестеро киевлян, которые заболели - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. Кроме того, по одному пациенту - госпитализированные в Александровскую больницу и клиническую больницу № 4.
"С положительного - двое киевлян, которые имели заболевания COVID-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы", - добавил мэр Киева.
Он напомнил, что по состоянию на утро, уже 82 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.
Напомним, по состоянию на 10:00 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в общем подтверждено 418 случаев COVID-19.