У Києві помітні затори

За даними сервісу, максимальне ускладнення руху спостерігається в центральній частині міста, зокрема, на бульварі Тараса Шевченка, вулицях Хрещатик, Великій Житомирській, Інститутській, Михайла Грушевського, на Набережному шосе, а також на вулиці Софіївська, проспекті Степана Бандери та Повітрофлотському проспекті.



Водіям варто врахувати перекритий рух на вулиці Вадима Гетьмана та Академіка Туполєва.



Крім того, значне ускладнення руху помітне на Великій окружній дорозі, на проспектах Соборності, Академіка Палладіна та Миколи Бажана, Перемоги, на вулиці Борщагівській.



На столичних мостах, зокрема, на Північному, Південному, мосту Метро та Патона спостерігаються затори у напрямку правого берега. А от Дарницьким мостом можна проїхати вільно.



На мостах Метро, Північному, Патона, Південному, затори спостерігаються в бік лівого берега. На Дарницькому мосту можна проїхати вільно.



Нагадаємо, 4 травня, у низці областей очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с.