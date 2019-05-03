В Киеве заметны пробки

По данным сервиса, максимальное затруднение движения наблюдается в центральной части города, в частности, на бульваре Тараса Шевченко, улицах Крещатик, Большой Житомирской, Институтской, Михаила Грушевского, на Набережном шоссе, а также на улице Софиевская, проспекте Степана Бандеры и Воздухофлотском проспекте.



Водителям следует учесть перекрытое движение на улице Вадима Гетьмана и Академика Туполева.



Кроме того, значительное усложнение движения заметное на Большой окружной дороге, на проспектах Соборности, Академика Палладина и Николая Бажана, Победы, на улице Борщаговской.



На столичных мостах, в частности, на Северном, Южном, мосту Метро и Патона наблюдаются пробки в направлении правого берега. А вот на Дарницком мосту можно проехать свободно.



На мостах Метро, Северном, Патона, Южном, пробки наблюдаются в сторону левого берега. На Дарницком мосту можно проехать свободно.



Напомним, 4 мая, в ряде областей ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.