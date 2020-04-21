У Києві покращилася якість повітря - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Київській та Житомирській областях, а також у Києві дещо покращилася якість повітря, завдяки зміні напрямку вітру та короткочасним дощам. Про це заявив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Через суху весну і велику кількість пожеж ми отримали дуже непросту ситуацію, яка змінюється майже щогодини. Переважно через людську недбалість та умисні підпали у багатьох районах Києва та області стаються пожежі. Тільки минулого місяця рятувальники більше ніж 400 разів виїжджали на гасіння підпалів сухої трави”, - сказав Кличко.
За його словами, наразі ситуація трохи стабілізувалася завдяки зусиллям наших пожежників, зміни напрямку вітру та короткочасним дощам, які пройшли.
“Якість повітря у Київській та Житомирській областях, а також у столиці дещо покращилася”, - сказав Кличко.
Нагадаємо, у Зоні відчуження ліквідовано осередок пожежі поблизу селища Корогод.