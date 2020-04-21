В Киеве улучшилось качество воздуха - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Киевской и Житомирской областях, а также в Киеве несколько улучшилось качество воздуха, благодаря смене направления ветра и кратковременным дождям. Об этом заявил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Из-за сухой весны и большого количества пожаров мы получили очень непростую ситуацию, которая меняется почти каждый час. Преимущественно из-за человеческой халатности и умышленных поджогов во многих районах Киева и области происходят пожары. Только в прошлом месяце спасатели более 400 раз выезжали на тушение поджогов сухой травы", - сказал Кличко.
По его словам, сейчас ситуация немного стабилизировалась благодаря усилиям наших пожарных, изменению направления ветра и кратковременным дождям, которые прошли.
"Качество воздуха в Киевской и Житомирской областях, а также в столице несколько улучшилось", - сказал Кличко.
Напомним, в Зоне отчуждения ликвидировано очаг пожара вблизи поселка Корогод.