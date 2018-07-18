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У Києві після укусу кліща понад 20 осіб підхопили хворобу Лайма

У Києві після укусу кліща понад 20 осіб підхопили хворобу Лайма

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Сьогодні у Києві зареєстровано 21 випадок захворювання на хворобу Лайма. Про це УНН повідомила радник директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська.

"Станом на 10 ранку в Києві на стаціонарному лікуванні перебуває 21 особа із хворобою Лайма", - повідомила Вишневська.

За словами представниці ДОЗ, така статистика є звичайною для цієї пори року.

Хвороба Лайма, відома також як бореліоз, - це інфекційна хвороба, яку передають кліщі.

Про те, як розпізнати симптоми хвороби і як з ними боротись, розповіла лікар завідувач інфекційного відділення №2 Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Мінова.

"Бактерія повітряно-крапельним шляхом не передається. Для того, щоб виникла хвороба Лайма, треба, щоб був контакт зі слиною кліща. Коли вона потрапляє у шкіру, потрапляє і збудник бореліозу – це борелія. Від моменту укусу до моменту виникнення захворювання має пройти деякий час. Це може бути від семи до 14-ти, до 21-го дня, навіть може бути місяць", - сказала фахівець.

За її словами, якщо кліщ живий, його можна у герметичному посуді доставити у заклади, які роблять перевірку чи інфікований кліщ, чи ні.

Після укусу людина має звернутись або до сімейного лікаря, або до травмпункту, де їй дадуть рекомендації, як себе вести, зазначила Мінова.

"Саме захворювання часто починається з плями, вона виникає на місці укусу кліща. Може бути за розміром від монети п’яти копійок до 20-ти, 50-ти см і далі. Пляма характерна, за її ознакою можна без лабораторного підтвердження клінічно ставити діагноз бореліоз", - сказала вона.

"Захворювання лікується антибіотиками, вони є в аптеках. Антибіотики широкого спектра дії, призначається або інфекціоністами, або сімейними лікарями. Курс лікування може бути від 14 до 28 днів в залежності від стадії захворювання", - розповіла Мінова.

Вона додала, що не всі випадки підлягають обов’язковій госпіталізації.

"Якщо невчасно лікувати, то гостра форма хвороби може перейти в хронічне захворювання. Тоді ушкоджується нервова, серцево-судинна система, можуть виникати неврити, кардит, запалення серцевого м’яза і провідної системи серця, можуть навіть бути ушкодження ЦНС у вигляді енцефаліту", - попередила інфекціоніст.

Втім, вона запевнила, що бактерія є дуже чутливою до антибіотика, тому, якщо вчасно провести лікування, хронізація (перетікання у хронічну стадію - ред.) захворювання не відбувається.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: лікарі розповіли, як поводити себе після укусу кліща

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