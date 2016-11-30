У Києві підготували безкоштовну новорічну програму для 1,5 тис. дітей-сиріт

“Ми цього року зробили акцент на соціальній складовій. Сьогодні в місті Києві 1,5 тис. діток-сиріт та тих, хто на сьогодні позбавлені батьківського піклування. Їх чекає безкоштовна новорічна програма, подарунки від міста. Містом на 1,5 млн грн закуплено квитків на вистави для такої категорії діток”, — зазначила вона.

Як повідомляв УНН, у столиці розпочалися підготовчі роботи до встановлення головної ялинки країни.