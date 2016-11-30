В Киеве подготовили бесплатную новогоднюю программу для 1,5 тыс. детей-сирот
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Киевской городской государственной администрации подготовили бесплатную новогоднюю программу для 1,5 тыс. детей-сирот. Об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель главы КГГА Анна Старостенко, передает корреспондент УНН.
"Мы в этом году сделали акцент на социальной составляющей. Сегодня в Киеве 1,5 тыс. детей-сирот и тех, кто на сегодня лишены родительской опеки. Их ждет бесплатная новогодняя программа, подарки от города. Городом на 1,5 млн грн закуплено билетов на спектакли для такой категории детей", - отметила она.
Как сообщал УНН, в столице начались подготовительные работы к установке главной елки страны.