В Киеве подготовили бесплатную новогоднюю программу для 1,5 тыс. детей-сирот

"Мы в этом году сделали акцент на социальной составляющей. Сегодня в Киеве 1,5 тыс. детей-сирот и тех, кто на сегодня лишены родительской опеки. Их ждет бесплатная новогодняя программа, подарки от города. Городом на 1,5 млн грн закуплено билетов на спектакли для такой категории детей", - отметила она.

Как сообщал УНН, в столице начались подготовительные работы к установке главной елки страны.