У Києві під асфальт провалився автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Києві на вул. Уманській провалився асфальт разом з автомобілем. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє dtp.kiev, передає УНН.
"НП в Києві. На поворот з вул. Уманської до будинку на Чоколівському бул., 42а. сьогодні вранці. "Чудовий" початок опалювального сезону триває ... вимило асфальт і авто провалилося", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що в результаті інциденту потерпілих немає.
"На місці працювали рятувальники ДСНС", - уточнюється також в повідомленні.
Як повідомляв УНН, на вулиці Грушевського біля магазину видавництва "Наукова думка" на тротуарі провалився асфальт.