В Киеве под асфальт провалился автомобиль

"ЧП в Киеве. На поворот с ул. Уманской к дому на Чоколовском бул., 42а.Сегодня утром. "Чудесное" начало отопительного сезона продолжается...Вымыло асфальт и авто провалилось", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.

"На месте работали спасатели ГСЧС", - уточняется также в сообщении.

Как сообщал УНН, на улице Грушевского возле магазина издательства "Наукова думка" на тротуаре провалился асфальт.