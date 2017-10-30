В Киеве под асфальт провалился автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Киеве на ул. Уманской провалился асфальт вместе с автомобилем. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev, передает УНН.
"ЧП в Киеве. На поворот с ул. Уманской к дому на Чоколовском бул., 42а.Сегодня утром. "Чудесное" начало отопительного сезона продолжается...Вымыло асфальт и авто провалилось", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.
"На месте работали спасатели ГСЧС", - уточняется также в сообщении.
Как сообщал УНН, на улице Грушевского возле магазина издательства "Наукова думка" на тротуаре провалился асфальт.