У Києві поліцейському С.Олійнику оголосили підозру у вбивстві пасажира ВМW
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прокуратура міста Києва завершила розслідування у кримінальному провадженні стосовно патрульного поліцейського С.Олійника. Правоохоронцю повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Слідчими прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно співробітника Управління патрульної поліції в м. Києві С. Олійника за фактом подій, що відбулися в ніч на 7.02.2016 у місті Києві під час переслідування автомобіля БМВ.
Установлено, що патрульний поліцейський під час переслідування автомобіля БМВ, в якому перебувало 4 особи, перевищив службові повноваження та в порушення встановленого законом порядку здійснив постріли з табельної зброї, внаслідок чого 17-річний пасажир автомобіля отримав смертельне вогнепальне поранення.
На підставі отриманих у ході слідства речових доказів та висновків ряду експертиз правоохоронцю повідомлено підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) та ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.
На даний час підозрюваному, його захисникам та потерпілим оголошено про завершення досудового розслідування та відповідно до вимог ст. 290 КПК України, відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.