В Киеве полицейскому С.Олийныку объявили подозрение в убийстве пассажира ВМW

Следователями прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении сотрудника Управления патрульной полиции в г. Киеве С.Олийныка по факту событий, произошедших в ночь на 7.02.2016 в городе Киеве во время преследования автомобиля БМВ.

Установлено, что патрульный полицейский во время преследования автомобиля БМВ, в котором находились 4 человека, превысил служебные полномочия и в нарушение установленного законом порядка совершил выстрелы из табельного оружия, в результате чего 17-летний пассажир автомобиля получил смертельное огнестрельное ранение.

На основании полученных в ходе следствия вещественных доказательств и выводов ряда экспертиз правоохранителю сообщено подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время подозреваемому, его защитникам и пострадавшим объявлено о завершении досудебного расследования и в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины, открыты материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.