У Києві окупанти завдали удару біля Центрального залізничного вокзалу - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Окупанти завдали удару по Києву - в районі Центрального залізничного вокзалу. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає УНН.
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"Київ. Щойно влупило в районі підземного переходу вокзалу. Між готелем "Ібіс" і Південним", - написав Геращенко у Facebook.
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Також про вибух біля залізничного воклазу повідомив і журналіст Андрій Цаплієнко. Він також зауважив, що "сьогодні на вокзалі були тисячі людей, оскільки триває евакуація".
Нагадаємо
1 березня російські окупанти завдали удару по київській телевежі. Окрім того, ворог обстріляв Бабин Яр.