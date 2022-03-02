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15 марта, 19:03 • 77415 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119098 просмотра

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В Киеве оккупанты нанесли удар возле Центрального железнодорожного вокзала - Геращенко

В Киеве оккупанты нанесли удар возле Центрального железнодорожного вокзала - Геращенко

Киев • УНН

 • 391870 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Оккупанты нанесли удар по Киеву - в районе Центрального железнодорожного вокзала. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.

Цитата

"Киев. Только что влупило в районе подземного перехода вокзала. Между отелем "Ибис" и Южным", - написал Геращенко в Facebook.

Добавим

Также о взрыве возле железнодорожного воклаза сообщил и журналист Андрей Цаплиенко. Он также отметил, что "сегодня на вокзале были тысячи людей, поскольку идет эвакуация".

Напомним

1 марта российские оккупанты нанесли удар по киевской телебашне. Кроме того, враг обстрелял Бабий Яр.

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