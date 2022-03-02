В Киеве оккупанты нанесли удар возле Центрального железнодорожного вокзала - Геращенко

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"Киев. Только что влупило в районе подземного перехода вокзала. Между отелем "Ибис" и Южным", - написал Геращенко в Facebook.

Добавим

Также о взрыве возле железнодорожного воклаза сообщил и журналист Андрей Цаплиенко. Он также отметил, что "сегодня на вокзале были тысячи людей, поскольку идет эвакуация".

Напомним

1 марта российские оккупанты нанесли удар по киевской телебашне. Кроме того, враг обстрелял Бабий Яр.