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У Києві обмежили рух транспорту через веломарафон: які вулиці варто об'їжджати

У Києві обмежили рух транспорту через веломарафон: які вулиці варто об'їжджати

Київ • УНН

 • 20313 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. У зв'язку з проведенням веломарафону 5 вересня у Києві перекриють рух транспорту низкою вулиць. Про це повідомляє УНН із посиланням на патрульну поліцію та сторінку організаторів заходу у Facebook.

Деталі

Так, рух транспорту буде обмежено з 7:00 до 18:00. Перекриють наступні вулиці:

  • Академіка Кржижановського;
  • Василя Степанченка;
  • Коростенській;
  • Генерала Наумова;
  • Робітничій;
  • бульварі Академіка Вернадського;
  • ділянках прилеглих вулиць;
  • Автошляху Р30 (Новоірпінській трасі).

Доповнення

У поліцію попросили з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.

Веломарафон має назву “Київська сотка 2021” та пройде за двома дистанціями — 50 і 100 км. Участь приймають усі охочі.

Нагадаємо

Напередодні у поліції повідомили деталі та уточнили кількість загиблих у смертельній ДТП на Львівщині.

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