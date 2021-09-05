У Києві обмежили рух транспорту через веломарафон: які вулиці варто об'їжджати
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У зв'язку з проведенням веломарафону 5 вересня у Києві перекриють рух транспорту низкою вулиць. Про це повідомляє УНН із посиланням на патрульну поліцію та сторінку організаторів заходу у Facebook.
Деталі
Так, рух транспорту буде обмежено з 7:00 до 18:00. Перекриють наступні вулиці:
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- Академіка Кржижановського;
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- Василя Степанченка;
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- Коростенській;
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- Генерала Наумова;
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- Робітничій;
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- бульварі Академіка Вернадського;
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- ділянках прилеглих вулиць;
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- Автошляху Р30 (Новоірпінській трасі).
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Доповнення
У поліцію попросили з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.
Веломарафон має назву “Київська сотка 2021” та пройде за двома дистанціями — 50 і 100 км. Участь приймають усі охочі.
Нагадаємо
Напередодні у поліції повідомили деталі та уточнили кількість загиблих у смертельній ДТП на Львівщині.