У Києві обірвався ліфт з жінкою та трирічною дитиною
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. В Києві в 9-поверховому будинку зірвався ліфт, в момент, коли в ньому перебувала жінка з трирічною дитиною. Про це на своїй сторінці в Facebook написала постраждала Анастасія Чоп, передає УНН.
За її словами ліфт пролетів з 6 до 2 поверху, після чого спрацювало аварійне гальмування.
Після виклику аварійна служба приїхала через годину.
“Сьогодні вранці в районі 8:20 обірвався трос в ліфтовій кабіні за адресою м.Київ, Наумова 23 В, спрацювало аварійне гальмування, летіли з 6 поверху, зупинилися між 2 і 1-м. У кабіні перебувала я і 3-річний син. До сих пір боїться. Ліфт старий. В кабіні і на першому поверсі при вході в ліфт кнопка виклику аварійної служби не працює, номерів для виклику служби порятунку немає. Просиділа там близько години. Слава Богу, мама знайшла номер диспетчерської служби Святошинського району та додзвонилася. Бригада приїхала досить швидко, близько 40 хвилин, і то після згадки, що в кабіні знаходиться дитина”, — написала вона.
Як повідомляв УНН, чоловік провалився в шахту ліфта у Вінниці.