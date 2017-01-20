В Киеве оборвался лифт с женщиной и трехлетним ребенком
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Киеве в 9-этажном доме сорвался лифт, в момент, когда в нем находилась женщина с трехлетним ребенком. Об этом на своей странице в Facebook написала пострадавшая Анастасия Чоп, передает УНН.
По ее словам лифт пролетел с 6 до 2 этажа, после чего сработало аварийное торможение.
После вызова аварийная служба приехала через час.
"Сегодня утром в районе 8:20 оборвался трос в лифтовой кабине по адресу г. Киев, Наумова 23 В, сработало аварийное торможение, летели с 6 этажа, остановились между 2 и 1-м. В кабине находилась я и 3-летний сын. До сих пор боится. Лифт старый. В кабине и на первом этаже при входе в лифт кнопка вызова аварийной службы не работает, номеров для вызова службы спасения нет. Просидела там около часа. Слава Богу, мама нашла номер диспетчерской службы Святошинского района и дозвонилась. Бригада приехала довольно быстро, около 40 минут, и то после упоминания, что в кабине находится ребенок", - написала она.
Как сообщал УНН, мужчина провалился в шахту лифта в Виннице.