У Києві на шляхопроводі біля метро «Лівобережна» буде обмежено рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. З 5 жовтня до 15 листопада на шляхопроводі поблизу ст. м. «Лівобережна» буде обмежений рух транспорту. Про це інформує Офіційний портал Києва посилаючись на КК «Київавтодор», пише УНН.
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На перетині просп. Броварського з вул. Андрея Шептицького дорожники проводитимуть ремонт деформаційних швів шляхопроводу.
КК «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту, йдеться в повідомленні.
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