В Киеве на путепроводе возле метро «Левобережная» будет ограничено движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. С 5 октября до 15 ноября на путепроводе вблизи ст. м. «Левобережная» будет ограничено движение транспорта. Об этом информирует Официальный портал Киева ссылаясь на КК «Киевавтодор», пишет УНН.
Детали
На пересечении просп. Броварского с ул. Андрея Шептицкого дорожники будут проводить ремонт деформационных швов путепровода.
КК «Киевавтодор» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута, говорится в сообщении.
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