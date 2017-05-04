У Києві на мосту Метро завтра обмежать рух
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. З 22:00 год. 5 травня до 06:00 год. 6 травня 2017 року буде обмежено рух транспорту на мосту Метро у Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Комунальна корпорація “Київавтодор”, передає УНН.
"З 22.00 год. 5.05.2017 до 06.00 год. 6.05.2017 у зв’язку з виконанням робіт з ремонту деформаційного шва на мосту Метро через р. Дніпро буде обмежено рух транспорту у напрямку з Броварського проспекту на Набережне шосе у першій смузі руху“,- йдеться у повідомленні.
КК “Київавтодор” просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Оприлюднено схему перекриття руху на час Євробачення у Києві