В Киеве на мосту Метро завтра ограничат движение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. С 22:00 ч. 5 мая и до 6:00 ч. 6 мая 2017 будет ограничено движение транспорта на мосту Метро в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Коммунальная корпорация "Киевавтодор", передает УНН.
"С 22.00. 5.05.2017 до 06.00 ч. 6.05.2017 в связи с выполнением работ по ремонту деформационного шва на мосту Метро через р. Днепр будет ограничено движение транспорта в направлении с Броварского проспекта на Набережное шоссе в первой полосе движения", - говорится в сообщении.
КК "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
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