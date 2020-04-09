У Києві на коронавірус захворіли 14 лікарів і медсестер
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Києві на сьогодні зареєстровано 14 випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією, серед медичних працівників. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Медики щодня рятують здоров’я і життя киян. Медики сьогодні на передовій, ризикуючи своїм здоров’ям. Серед них у Києві уже захворіли 14 лікарів і медсестер. Я звертаюсь до киян як мер міста: я сьогодні роблю все, щоб не сталось інфекційного вибуху, але допоможіть будь-ласка нам, дослухайтесь — будьте обережними”, — сказав Кличко.
Він підкреслив, що обмеження “придумала” не міська влада — все це рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, вірусологів, інфекціоністів, уряду та досвід інших міст світу.
Як повідомляв УНН, у Києві станом на ранок 9 квітня виявлено 335 випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією.