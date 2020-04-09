В Киеве на коронавирус заболели 14 врачей и медсестер
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Киеве сегодня зарегистрировано 14 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, среди медицинских работников. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Медики ежедневно спасают здоровье и жизни киевлян. Медики сегодня на передовой, рискуя своим здоровьем. Среди них в Киеве уже заболели 14 врачей и медсестер. Я обращаюсь к киевлянам как мэр города я сегодня делаю все, чтобы не произошло инфекционного взрыва, но помогите пожалуйста нам, прислушайтесь — будьте осторожны”, — сказал Кличко.
Он подчеркнул, что ограничения “придумала” не городская власть — все это рекомендации Всемирной организации здравоохранения, вирусологов, инфекционистов, правительства и опыт других городов мира.
Как сообщал УНН, в Киеве по состоянию на утро 9 апреля выявлено 335 случаев заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.