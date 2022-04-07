У Києві на час воєнного стану заборонили відвідувати ліси
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Києві на час воєнного стану людям заборонили відвідувати ліси та під'їжджати до них автомобілями. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
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"У Києві на період дії воєнного стану заборонене відвідування лісів, а також в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки", — ідеться у повідомленні.
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Таку заборону ввели, зокрема, для запобігання загрозі виникнення в лісах пожеж і мінімізації їхніх наслідків.
Також у КМДА нагадали про заборону в країні палити сухостій, за порушення якої передбачено штраф.
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У Києві відновили рух 11 маршруток.