У Києві на час воєнного стану заборонили відвідувати ліси

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"У Києві на період дії воєнного стану заборонене відвідування лісів, а також в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки", — ідеться у повідомленні.

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Таку заборону ввели, зокрема, для запобігання загрозі виникнення в лісах пожеж і мінімізації їхніх наслідків.

Також у КМДА нагадали про заборону в країні палити сухостій, за порушення якої передбачено штраф.

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У Києві відновили рух 11 маршруток.