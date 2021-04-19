У столиці судитимуть підприємця, який незаконно видобув піску на 626 млн грн

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“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови правління акціонерного товариства за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права та порушення правил охорони і використання надр (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 240 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Так, за даними слідства, голова правління акціонерного товариства з 2017 по 2018 рік в порушення умов спеціального дозволу на користування надрами та за відсутності акту про надання гірничого відводу організував силами підпорядкованого підприємства видобування піску з Бортницького родовища на території Дарницького району м. Києва та незаконно заволодів ними.

Повідомляється, що згідно з висновком інженерно-екологічної експертизи загальна сума збитків, завданих державі внаслідок самовільного видобування корисних копалин, становить понад 626 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням СБУ, за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Нагадаємо

На Закарпатті викрили і блокували нелегальний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення.