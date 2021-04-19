У столиці судитимуть підприємця, який незаконно видобув піску на 626 млн грн

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Києві судитимуть підприємця, який без спеціального дозволу, організував незаконий видобуток піску з Бортницького родовища. Про це пише УНН з посиланнам на повідомлення Офісу генерального прокурора.

Цитата

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови правління акціонерного товариства за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права та порушення правил охорони і використання надр (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 240 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Так, за даними слідства, голова правління акціонерного товариства з 2017 по 2018 рік в порушення умов спеціального дозволу на користування надрами та за відсутності акту про надання гірничого відводу організував силами підпорядкованого підприємства видобування піску з Бортницького родовища на території Дарницького району м. Києва та незаконно заволодів ними.

Повідомляється, що згідно з висновком інженерно-екологічної експертизи загальна сума збитків, завданих державі внаслідок самовільного видобування корисних копалин, становить понад 626 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням СБУ, за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Нагадаємо

На Закарпатті викрили і блокували нелегальний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення.

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