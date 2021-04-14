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На Закарпатті заблокували нелегальний видобуток корисних копалин на понад мільйон гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Нелегальний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення викрили і блокували на Закарпатті. Дії комерсанта завдали державі збитків на більш ніж 1 млн гривень. Про це пише УНН з посиланням на прес-службу СБУ в Закарпатській області.

Деталі

Оперативники спецслужби встановили, що організував оборудку місцевий підприємець.

"Він налагодив незаконний видобуток піщано-гравійної суміші у водоохоронній зоні річки Теребля під виглядом розчищення русла. Підприємець проводив роботи переважно за межами запроєктованої ділянки із залученням вантажної техніки та найманих робітників. До роботи він залучив власного сина", — йдеться в повідомленні.

Реалізовував корисні копалини комерсантам на території регіону. За висновками експертів, така діяльність могла призвести до негативного впливу на гідрологічний стан річної екосистеми.

Ініційована СБУ інженерно-екологічна експертиза підтвердила факт незаконного видобутку понад 1,6 тисячі кубометрів копалин.

У ході слідчих дій правоохоронці виявили техніку, задіяну на нелегальних роботах. Вирішується питання щодо накладення арешту на майно.

Наразі організатору протиправної діяльності повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

СБ України продовжує активну реалізацію комплексу заходів з недопущення завдання шкоди об’єктам критичної інфраструктури екологічної сфери.

Додамо

Правоохоронці викрили схему незаконного видобутку дорогоцінного каміння. Під час обшуків у фігурантів було вилучено понад 10 тонн дорогоцінного каміння та кварцової сировини.

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