На Закарпатье заблокировали нелегальную добычу полезных ископаемых более чем на миллион гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Нелегальную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения разоблачили и блокировали на Закарпатье. Действия коммерсанта нанесли государству ущерб на более чем 1 млн гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ в Закарпатской области.
Детали
Оперативники спецслужбы установили, что организовал сделку местный предприниматель.
"Он наладил незаконную добычу песчано-гравийной смеси в водоохранной зоне реки Теребля под видом расчистки русла. Предприниматель проводил работы преимущественно за пределами запроектованого участка с привлечением грузовой техники и наемных рабочих. К работе он привлек собственного сына", - говорится в сообщении.
Реализовывал полезные ископаемые коммерсантам на территории региона. По заключению экспертов, такая деятельность могла привести к негативному воздействию на гидрологическое состояние летней экосистемы.
Инициированная СБУ инженерно-экологическая экспертиза подтвердила факт незаконной добычи более 1,6 тысячи кубометров ископаемых.
В ходе следственных действий правоохранители обнаружили технику, задействованную на нелегальных работах. Решается вопрос о наложении ареста на имущество.
Сейчас организатору противоправной деятельности сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.
СБ Украины продолжает активную реализацию комплекса мероприятий по недопущению причинения вреда объектам критической инфраструктуры экологической сферы.
Добавим
Правоохранители разоблачили схему незаконной добычи драгоценных камней. Во время обысков у фигурантов было изъято более 10 тонн драгоценных камней и кварцевого сырья.