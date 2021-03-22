Провели 15 обшуків у двох областях: вилучили понад 10 тонн дорогоцінного каміння і викрили "схему"

Цитата

Повідомляється, що у рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці з’ясували, що у злочинній схемі були задіяні співробітники акціонерного товариства та приватні підприємці. Саме вони організували видобуток корисних копалин — топазу, берилу та кварцової сировини. Фігуранти, маючи дозвіл на користування надрами, без обов’язкового погодження проектної документації приступили до роботи.

Деталі

“Сьогодні, 22 березня, проведено ряд слідчих дій, зокрема 15 обшуків у Києві, Київській та Житомирській областях: в офісному приміщенні акціонерного товариства, в шахтах та на ювелірному заводі. У результаті вилучено більше 10 тонн дорогоцінного каміння та кварцової сировини, документи, мобільні телефони. Сума завданих збитків буде встановлена після проведення експертизи”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Доповнення

Колишнього начальника виробничого підрозділу одного з кар’єрів ПАТ “Укрзалізниця” судитимуть через незаконний видобуток граніту на 772 млн грн.