Провели 15 обысков в двух областях: изъяли более 10 тонн драгоценных камней и разоблачили "схему"

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Сообщается, что в рамках расследования уголовного производства правоохранители выяснили, что в преступной схеме были задействованы сотрудники акционерного общества и частные предприниматели. Именно они организовали добычу полезных ископаемых - топаза, берилла и кварцевого сырья. Фигуранты, имея разрешение на пользование недрами, без обязательного согласования проектной документации приступили к работе.

Детали

"Сегодня, 22 марта, проведен ряд следственных действий, в том числе 15 обысков в Киеве, Киевской и Житомирской областях: в офисном помещении акционерного общества, в шахтах и на ювелирном заводе. В результате изъято более 10 тонн драгоценных камней и кварцевого сырья, документы, мобильные телефоны. Сумма нанесенного ущерба будет установлена после проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

Бывшего начальника производственного подразделения одного из карьеров ПАО "Укрзализныця" будут судить за незаконную добычу гранита на 772 млн грн.