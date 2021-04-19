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В столице будут судить предпринимателя, незаконно добывшего песка на 626 млн грн

В столице будут судить предпринимателя, незаконно добывшего песка на 626 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Киеве будут судить предпринимателя, без специального разрешения, организовал незаконное добыча песка с Бортнического месторождения. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора.

Цитата

“Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении председателя правления акционерного общества по факту злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права и нарушение правил охраны и использования недр (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 240 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, председатель правления акционерного общества с 2017 по 2018 год в нарушение условий специального разрешения на пользование недрами и при отсутствии акта о предоставлении горного отвода организовал силами подчиненного предприятия добычу песка с Бортнического месторождения на территории Дарницкого района г. Киева и незаконно завладел ними.

Сообщается, что согласно заключению инженерно-экологической экспертизы общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате самовольной добычи полезных ископаемых, составляет более 626 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением СБУ, при оперативном сопровождения Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Напомним

На Закарпатье разоблачили и блокировали нелегальная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения.

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