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У Києві на 22 вулицях хочуть дозволити швидкість руху до 80 км/год

У Києві на 22 вулицях хочуть дозволити швидкість руху до 80 км/год

Київ • УНН

 • 10272 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. На 22 вулицях Києва можуть дозволити швидкість руху до 80 км/год, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА

Так, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами депутати погодили проект рішення “Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада”.

У КМДА нагадали, що починаючи з 1 січня 2018 року введено в дію оновлені вимоги Правил дорожнього руху, згідно з якими швидкість пересування транспорту в населених пунктах знижено з 60 км/год до 50 км/год.

"Однак, враховуючи важливість забезпечення належних умов для життєдіяльності Києва, виникає необхідність збільшити дозволену швидкість руху на окремих ділянках. Відповідно до постанови Кабміну, міська влада повинна узгоджувати відповідний перелік автошляхів із Національною поліцією. Також мають враховуватись належні дорожні умови", - йдеться у повідомленні.

Відтак, за результатами проведеного аналізу, було визначено 22 столичні вулиці, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада, зазначили у КМДА.

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Зокрема збільшити швидкість руху з 1 квітня до 1 листопада можуть на наступних ділянках:
- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до
вул. Чорнобильської);
- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину
з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського
проспекту);
- вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови
проведення капітального ремонту проїзної частини);
- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);
- просп. Оболонський (від вул. Богатирської до вул. Малиновського);
- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);
- просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);
- просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);
- вул. Набережно - Рибальська (від Гаванського мосту до
вул. Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської
площі);
- бул. Дружби Народів (від Либідської площі до вул. Німанської);
- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та
від вул. Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”) (за умови
проведення капітального ремонт проїзної частини);
- бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
- вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);
- просп. Космонавта Комарова ( від вул. Борщагівської до просп. Л.Курбаса);
- просп. Л.Курбаса (від просп. Космонавта Комарова до вул. Гната Юри)
- вул. Борщагівська;
- просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).

Проект рішення також мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Раніше директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко повідомив, що в Києві можуть з’явитись ділянки доріг з “вищим” швидкісним порогом, ніж 50 км/год.

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