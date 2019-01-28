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У Києві "мінували" психлікарню

У Києві "мінували" психлікарню

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У столиці невідомий в неділю, 27 січня, повідомив про мінування Київської психіатричної лікарні. Про це УНН повідомили у столичній поліції.

Близько 11 години 27 січня анонім повідомив про те, що у 17-му відділенні психіатричної лікарні закладено вибуховий пристрій.

Вибухотехніки провели обстеження будинку відділення лікарні. Жодних вибухових пристроїв виявлено не було.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження – завідомо неправдиве повідомлення про мінування (ст. 259 КК України).

Як повідомляв УНН, в Одесі невідомий двічі за день "мінував" багатоповерхівку

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Несправжні мінування в Україні: за рік зареєстровано 1,5 тисячі випадків

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