У Києві "мінували" психлікарню
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У столиці невідомий в неділю, 27 січня, повідомив про мінування Київської психіатричної лікарні. Про це УНН повідомили у столичній поліції.
Близько 11 години 27 січня анонім повідомив про те, що у 17-му відділенні психіатричної лікарні закладено вибуховий пристрій.
Вибухотехніки провели обстеження будинку відділення лікарні. Жодних вибухових пристроїв виявлено не було.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження – завідомо неправдиве повідомлення про мінування (ст. 259 КК України).
Як повідомляв УНН, в Одесі невідомий двічі за день "мінував" багатоповерхівку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Несправжні мінування в Україні: за рік зареєстровано 1,5 тисячі випадків