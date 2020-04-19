У Києві лабораторно підтверджено вже понад 800 випадків COVID-19

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на COVID-19, за минулу добу збільшилася ще на 31 людину. З них – 4 медики. Один випадок за добу, що минула, - летальний. Про це повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличко, інформує УНН.