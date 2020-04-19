У Києві лабораторно підтверджено вже понад 800 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на COVID-19, за минулу добу збільшилася ще на 31 людину. З них – 4 медики. Один випадок за добу, що минула, - летальний. Про це повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличко, інформує УНН.
"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 31 людину. З них – 4 медики. Один випадок за минулу добу, на жаль, - летальний. Загалом у Києві вже 801 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - написав мер столиці.
Він повідомив, що захворіли: 18 жінок вiком вiд 29 до 76 років, а також дівчинка 10 років та 11 чоловіків від 26 до 77 рокiв. І хлопець, якому 13 років.
"До лікарень столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Залишайтеся вдома на великодні свята! Бережіть себе та своїх близьких! Ми все подолаємо!", - наголосив Віталій Кличко.
Як повідомлялося раніше в УНН, на 9 годину 19 квітня в Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 141 випадок захворювання - летальний.