В Киеве лабораторно подтверждено уже более 800 случаев COVID-19

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевание COVID-19, за минувшие сутки увеличилось еще на 31 человека. Из них - 4 медики. Один случай за прошедшие сутки - летальный. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, информирует УНН.