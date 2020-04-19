В Киеве лабораторно подтверждено уже более 800 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевание COVID-19, за минувшие сутки увеличилось еще на 31 человека. Из них - 4 медики. Один случай за прошедшие сутки - летальный. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, информирует УНН.
"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась еще на 31 человека. Из них - 4 медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, - летальный. Всего в Киеве уже 801 подтвержденный случай заболевания COVID- 19", - написал мэр столицы.
Он сообщил, что заболели: 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет, а также девочка 10 лет и 11 мужчин от 26 до 77 лет. И парень, которому 13 лет.
"В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Оставайтесь дома на пасхальные праздники! Берегите себя и своих близких! Мы все преодолеем!", - отметил Виталий Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в 9:00 19 апреля в Украине зафиксировано 5449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 141 случай заболевания - летальный.