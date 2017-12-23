Кияни запропонували перейменувати проспект Героїв Сталінграду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На сайті Київської міської ради з’явилася електронна петиція з пропозицією перейменувати проспект Героїв Сталінграду на проспект Героїв ОУН-УПА, передає УНН посилаючись на сайт електронних петицій КМР.
"В час, коли російська зброя вбиває українських солдат, тероризує мирне населення Донбасу та нищить українські міста і села, неприпустимо героїзувати історичні перемоги російської зброї. Бійці ОУН-УПА — боролися за незалежну Українську Державу, і ми повинні виховувати молоде покоління на прикладі наших героїв, а не ворожих. Так звані “захисники сталінграду” — не мають жодного відношення до боротьби українського народу за нашу незалежність, і тому данна назва повинна бути змінена, оскільки не несе жодної історичної цінності для пам’яті українського народу", — зазначив автор петиції Іван Кондратюк.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві перейменували ще десять вулиць
Петиція набрала 16 голосів із 10 тис. потрібних. Збір голосів триватиме ще 89 днів.