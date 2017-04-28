У Києві до Євробачення презентували новий арт-літак

“Наш арт-літак — унікальний: більше двох років він радував гостей і жителів столиці своїм кольоровим виглядом. Вже зроблені тисячі селфі, що розлетілися по всьому світу. Літак став візитною карткою аеропорту „Київ“. Але прийшов час змінити „одяг“. Тож зустрічайте наш арт-літак у кольорах Євробачення-2017” — відкрила захід Галина Богданенко, керівник прес-служби аеропорту “Київ”.

Розмальовували літак художники Андрій Ковтун та Вікторія Лайм. Андрій представляє третє покоління “авіаційної” сім’ї. Дідусь — льотчик, тато — авіатехнік, а Андрій — художник, який розмальовує літаки. Як пожартував під час урочистого відкриття сам митець: “Якби ми працювали втрьох, то мій тато б лагодив літаки, я б їх розмальовував, а дідусь би був пілотом. Це була б супер-команда”. Художники зазначили, що під час роботи над цим арт-об’єктом погодні умови були не зовсім сприятливими, але їм все вдалося. Зараз це єдиний літак в Україні, який розмальований у стилі дизайну Євробачення-2017.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Готовність до "Євробачення": МВЦ за парканом та покинуте авто на заваді дорожних робіт